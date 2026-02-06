МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.

«Выражаем глубокие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Пакистан в связи с трагическим террористическим актом, произошедшим в мечети в Исламабаде, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения.

Мы решительно осуждаем этот чудовищный акт насилия и терроризма, направленный против верующих в священном месте.

Наши мысли с пострадавшими и их семьями. Желаем всем раненым скорейшего выздоровления.

Азербайджан выражает солидарность с братским Пакистаном и подтверждает свою твердую приверженность делу мира, стабильности и борьбе со всеми формами терроризма», говорится в публикации.