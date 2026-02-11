Армяне наивно верят в лучшее будущее Евросоюза, Молдова разделена пополам, Грузия находится под давлением в вопросе автономной политики, Украина не может выполнить условия для принятия в ЕС, заявил SputnikLive депутат европарламента от Чехии Иван Давид.

Еврокомиссия и большинство членов Европейского совета выступают за вступление этих стран в ЕС, но право вето там всё ещё действует.

"В случае с Украиной речь идет в основном о сельском хозяйстве и огромных затратах, которые лишат субсидируемые страны денег, также есть обеспокоенность из-за массового прибытия украинских бывших военных в Европу", — отметил он.