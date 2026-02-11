Президент Колумбии сообщил о готовившейся попытке покушения на него

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вертолет, в котором он находился, был вынужден изменить маршрут из-за готовившегося на него покушения.

"Я не приземлился там, где должен был приземлиться, потому что были опасения, что по вертолету, в котором также находились мои дети, откроют огонь", - сказал он на правительственном заседании, которое транслировалось на YouTube-канале администрации президента.

По словам Петро, он "избежал того, чтобы его убили". "Мы четыре часа летали над открытым морем и прибыли туда, куда не планировали", - сказал он.

Источник: ТАСС