«Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде

Американский футбольный клуб «Коламбус Крю» представил своего новичка – азербайджанского форварда Наримана Ахундзаде.

Как сообщает azerisport.com, Ахундзаде присоединяется к «Крю» в рамках подготовки к новому сезону и займет место в составе после получения визы.

Контракт с 21-летним игроком подписан до до июня 2029 года.

«Нариман принесет в нашу команду новые навыки, его технические способности в сочетании с работоспособностью хорошо впишутся в наш стиль игры», - заявил генменеджер американского клуба Исса Талл. «Несмотря на свой юный возраст, Нариман уже получил ценный опыт в национальном чемпионате, на европейском уровне и в составе национальной сборной. Мы рады приветствовать его в «Коламбусе» и с нетерпением ждем возможности наблюдать за его развитием в нашем клубе».

Сайт КК отметил, что уроженец Лянкярана присоединился в 2013 году к Академии агдамского «Карабаха», провел 127 игр (забил 35 голов) за эту команду, а также провел 13 игр за «милли».