Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой.

"Хотел бы поделиться нашим стратегическим представлением об отношениях с Россией. Мы на всех площадках всем партнерам доносим следующую мысль: у нас не было, нет и не будет повестки по нанесению вреда РФ и ее интересам. Это исключается. Кто-либо не сможет втянуть нас в логику действия против РФ", - сказал глава армянского правительства в интервью Общественному телевидению Армении.

Пашинян отметил, что власти Армении заверяли российских партнеров в том, что страна не будет конфликтовать или спорить с РФ, поскольку ценит имеющиеся отношения. В этом контексте он рассказал, что у него сложились очень теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Такова наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но мы всегда будем действовать в интересах Республики Армения", - пояснил глава армянского правительства.

Источник: ТАСС