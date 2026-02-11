В ряде районов Азербайджана усилился снегопад: водителей предупреждают о гололеде - ФОТО

Со вчерашнего дня в Гобустанском, Агсуинском, Шамахинском и Исмайыллинском районах Азербайджана продолжается снегопад.

Осадки, которые ранее носили прерывистый характер, с утра значительно усилились.

В связи с интенсивным снегопадом на автодорогу Баку - Шамахы - Евлах направлены дополнительные силы и специализированная техника. В настоящее время серьезных затруднений в движении не зафиксировано, однако сохраняется риск образования гололеда.

На участке трассы Баку - Шамахы - Евлах, проходящем через Агсуинский перевал, особенно на крутых подъемах, спусках и извилистых отрезках, а также на дорогах Исмайыллы - Лагич и Муганлы - Исмайыллы наблюдается обледенение.

Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность, соблюдать установленный скоростной режим и по возможности воздержаться от дальних поездок в ближайшие два дня.