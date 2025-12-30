Министерство здравоохранения предупреждает о рисках распространения инфекций

Министерство здравоохранения призывает граждан проявлять особую бдительность в вопросах соблюдения санитарно-гигиенических норм в предстоящие праздничные и выходные дни.

Как сообщили в министерстве, основной целью данных рекомендаций является охрана здоровья населения и предотвращение распространения инфекционных заболеваний, передает 1news.az.

В ведомстве отметили, что лицам, входящим в группы высокого риска, настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей в местах массового скопления людей и закрытых помещениях, а также строго соблюдать гигиену рук.

«В то же время, для укрепления иммунной системы целесообразно включить в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами. Министерство здравоохранения призывает каждого гражданина ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены, беречь себя и окружающих от возможных рисков заражения», - подчеркивается в обращении.