Анар Гулиев обсудил с послом Кыргызстана восстановление Карабаха и Восточного Зангезура - ФОТО

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Азербайджане Максатом Мамыткановым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнёрства между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также перспективы расширения сотрудничества в сферах градостроительства и архитектуры.

Анар Гулиев особо подчеркнул, что братская поддержка, оказываемая Кыргызстаном в процессе восстановления и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура, высоко ценится азербайджанской стороной. Он отметил, что открытие в текущем году здания школы в селе Хыдырлы Агдамского района является одним из наглядных примеров этой поддержки, и выразил уверенность в том, что совместные проекты между двумя странами в будущем будут развиваться ещё более успешно.

В завершение встречи председатель Комитета пригласил кыргызскую сторону принять активное участие в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума, которая состоится в Баку в 2026 году.