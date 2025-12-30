В Баку из отеля украли 23 тыс. манатов - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы из отеля была совершена крупная кража: у одного из постояльцев похитили 23 000 манатов.

Потерпевший сообщил об инциденте в местные правоохранительные органы.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского РУП, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи: 36-летний Азамат Мамедов, 31-летний Ульви Искандеров и 37-летний Акшин Эминов. Момент прибытия и ухода задержанных с места происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения, расположенными на данной территории.

По факту продолжается расследование.