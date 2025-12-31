Эми Карлон: США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном - ВИДЕО
Временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
В своем поздравительном видеообращении она отметила, что США привержены укреплению партнерства с Азербайджаном.
"Наша цель — построить более безопасное, мирное и светлое будущее», - подчеркнула дипломат.
Bu gün biz həm Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü, həm də Yeni ilin gəlişini qeyd edirik!
ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlonun bu iki əlamətdar gün münasibətilə təbrikini və Azərbaycanda çalışdığı ilk altı ayı qeyd edən mesajını sizinlə… pic.twitter.com/UBDSKeuzMW — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 31, 2025
