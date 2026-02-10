Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Говоря также о проекте TRIPP, Вэнс отметил: «Мы надеемся, что будет выстроен такой формат сотрудничества в сфере экономики, природных ресурсов и ключевых минералов, который сделает по-настоящему впечатляющее мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией устойчивым. Поскольку мы знаем, что одним из важнейших факторов предотвращения столкновений и недопущения войн являются взаимные культурные обмены между двумя народами. Работая сообща, а не вступая в противостояние друг с другом, они способствуют гораздо большему процветанию».