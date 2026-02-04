 В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время | 1news.az | Новости
В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

First News Media16:13 - Сегодня
Депутат «Гражданского договора» Бабкен Тунян в ходе брифинга допустил, что Армения «через месяц–два» начнёт экспорт товаров в Азербайджан.

Как сообщает Armenia Today, по его словам, речь, вероятно, идёт о металле или фольге, а также возможных продуктах питания, спрос на которые есть в Баку.

«Это произойдёт по рыночным законам. Если будет спрос на определённые товары, скоро появятся первые случаи экспорта», — отметил Тунян.

Он добавил, что конкретные решения не принимает правительство, а определяются взаимными интересами по товарам.

1 февраля в Баку сообщили об отправке в Армению через Азербайджан очередного состава с зерном из России. В 2025 году Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. В ноябре прошлого года в Армению через Азербайджан и Грузию прибыла партия российской пшеницы, а затем партия пшеницы из Казахстана, которая прошла через Россию, Азербайджан и Грузию. В декабре 2025 года через армяно-грузинскую границу на станции «Айрум» поступило 1 300 тонн бензина АИ-95 из Азербайджана.

8 вагонов с российским зерном будут отправлены в Армению транзитом через территорию Азербайджана 4 февраля.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

