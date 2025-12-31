Посол Израиля поздравил азербайджанский народ на азербайджанском языке - ВИДЕО
Посол Израиля в нашей стране Ронен Краус поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира.
В поздравлении, опубликованном на странице посольства в социальной сети «X», говорится:
«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам единства, благополучия и мира. Дружеские и братские отношения, сложившиеся между народами Азербайджана и Израиля, всегда будут крепкими».
İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında yaşayan azərbaycanlılara səmimi təbriklərini göndərir, sizə xoşbəxt, sağlam və uğurlu 2026-cı il arzulayır ✨
Bundan əlavə, Səfir Krausz sizin üçün… pic.twitter.com/oH859zIS2w — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 31, 2025