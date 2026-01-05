Эрдоган: Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом довел до главы Белого дома позицию Анкары по событиям в Венесуэле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре, он подчеркнул недопустимость дестабилизации ситуации в Венесуэле.

«Я довел до господина Трампа чувствительность Анкары в вопросе Венесуэлы, подчеркнул недопустимость скатывания этой страны в полосу дестабилизации. Турция и ее народ продолжат находиться рядом с жителями дружественной Венесуэлы, поддерживая усилия по развитию и росту благосостояния жителей этой страны», - сказал глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул, что Николас Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции.

«Турция и Венесуэла, как два дружественных государства, отдавали приоритет солидарности, в том числе, в сложные для наших стран периоды», - напомнил Эрдоган, заверив, что Анкара и сегодня продолжает основываться на данной позиции.

«Нарушение суверенных прав государств и в целом норм международного права - рискованный шаг, способный привести к серьезным осложнениям на глобальном уровне. В мире, где право сильного преобладает над законностью, неизбежны нестабильность, кризисы и конфликты. Турция не одобряет ни одного действия, противоречащего международному праву», - отметил он.

Президент Эрдоган отметил далее, что в период роста неопределенности на глобальной арене, власти Турции сохраняют курс на отстаивание национальных интересов. «Мы хорошо осознаем, что являемся представителями могучего государства. С честью и гордостью представляем страну на самых различных платформах», - добавил он, указав, что Турция возглавляет список государств, поддерживающих усилия по торжеству справедливости в различных уголках мира.

Президент Турции привлек также внимание к деструктивной позиции противников правительства внутри страны.

«В период 44-дневной Отечественной войны, определенные круги в стране в унисон армянской диаспоре критиковали позицию турецких властей, поддерживавших справедливую борьбу братского Азербайджана. Эти же силы, в момент бегства Башара Асада из Сирии, призывали нас к диалогу со свергнутым руководством соседней страны», - констатировал глава государства.