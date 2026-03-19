В Баку водитель избил пожилого охранника за то, что тот поздно открыл шлагбаум - ВИДЕО

В Баку водитель напал на пожилого охранника. Причиной конфликта стала задержка с открытием шлагбаума, что и спровоцировало агрессию.

Как сообщает Avtosfer.az, инцидент произошёл по адресу: проспект Ходжалы, 29, в Хатаинском районе.

По информации известного продюсера Илкина Гасанли, водитель автомобиля марки «Mercedes» с государственным номером 99-ZN-800 по имени Нариман 1 марта, сломав шлагбаум на въезде во двор, заехал на территорию.

Сегодня же он избил 66-летнего охранника, который контролировал шлагбаум. В качестве причины водитель заявил, что охранник открыл шлагбаум с опозданием.

Конфликт был остановлен вмешательством окружающих, однако, как видно на видео, водитель нанёс охраннику серьёзные травмы.

В МВД сообщили, что в результате проведённых мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в инциденте — Н. Зейналов, 1984 года рождения.

В его отношении принимаются правовые меры. Расследование продолжается.