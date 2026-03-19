Иран впервые поразил американский истребитель F-35 - ВИДЕО

First News Media22:05 - 19 / 03 / 2026
Иран впервые поразил американский истребитель F-35 - ВИДЕО

Иран впервые поразил американский истребитель пятого поколения F-35.

Как сообщило официальное государственное радио Ирана (VOI), самолет получил повреждения во время выполнения боевого задания в воздушном пространстве Ирана, после чего совершил экстренную посадку на одной из авиабаз США в регионе.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило данный факт, отметив, что состояние пилота оценивается как стабильное, а по факту инцидента начато расследование.

Напомним, что ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по стратегическим объектам в Израиле.

Атакам с применением ракет и беспилотников подверглись здание Министерства национальной безопасности Израиля и офис телеканала “Channel 13” в Тель-Авиве.

В мире

Нетаньяху заявил, что весь флот Ирана в Каспийском море уничтожен - ВИДЕО

В мире

Трамп: Я сказал Нетаньяху, чтобы он прекратил атаки на иранские нефтегазовые ...

Xроника

В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

В мире

При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов «Басидж»

Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

Нетаньяху заявил, что весь флот Ирана в Каспийском море уничтожен - ВИДЕО

Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Трамп: США планируют наносить очень мощные удары по Ирану

Лауреат Нобелевской премии: «Трамп бросил ручную гранату в мировую экономику»

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов «Басидж»

Сегодня, 00:09

Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

19 / 03 / 2026, 23:53

Нетаньяху заявил, что весь флот Ирана в Каспийском море уничтожен - ВИДЕО

19 / 03 / 2026, 23:40

В Баку водитель избил пожилого охранника за то, что тот поздно открыл шлагбаум - ВИДЕО

19 / 03 / 2026, 23:20

Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран

19 / 03 / 2026, 23:00

Роналду показал фото со своим отцом - ФОТО

19 / 03 / 2026, 22:40

Премьер-лиги: «Сабах» уверенно обыграл «Сумгайыт»

19 / 03 / 2026, 22:20

19 / 03 / 2026, 22:05

Обсуждены перспективы партнёрства Азербайджан - НАТО

19 / 03 / 2026, 22:00

Трамп: Я сказал Нетаньяху, чтобы он прекратил атаки на иранские нефтегазовые объекты - ВИДЕО

19 / 03 / 2026, 21:40

Пентагон запросил еще $200 млрд на продолжение войны с Ираном

19 / 03 / 2026, 21:20

В Баку на корм для бездомных собак выделят более полумиллиона манатов

19 / 03 / 2026, 21:12

Находящееся в международном розыске гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Украины на родину

19 / 03 / 2026, 21:00

Трамп не собирается направлять дополнительные войска на Ближний Восток

19 / 03 / 2026, 20:40

Увеличено число заместителей Анарa Алиева

19 / 03 / 2026, 20:11

Иран атаковал НПЗ и электростанцию в Хайфе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

19 / 03 / 2026, 20:00

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

19 / 03 / 2026, 19:30

СМИ: Атака Израиля на газовое месторождение «Южный Парс» осуществлена в координации с США

19 / 03 / 2026, 19:15

В Азербайджане 64-летний мужчина шантажировал и насиловал 14-летнюю школьницу

19 / 03 / 2026, 19:00

Али Асадов выразил соболезнования в посольстве Грузии - ФОТО

19 / 03 / 2026, 18:45
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40