Иран впервые поразил американский истребитель F-35 - ВИДЕО

Иран впервые поразил американский истребитель пятого поколения F-35.

Как сообщило официальное государственное радио Ирана (VOI), самолет получил повреждения во время выполнения боевого задания в воздушном пространстве Ирана, после чего совершил экстренную посадку на одной из авиабаз США в регионе.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило данный факт, отметив, что состояние пилота оценивается как стабильное, а по факту инцидента начато расследование.

Напомним, что ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по стратегическим объектам в Израиле.

Атакам с применением ракет и беспилотников подверглись здание Министерства национальной безопасности Израиля и офис телеканала “Channel 13” в Тель-Авиве.