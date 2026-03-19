Трамп: Я сказал Нетаньяху, чтобы он прекратил атаки на иранские нефтегазовые объекты - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию с атаками на иранские нефтегазовые объекты и дал поручение прекратить удары.

«Я сказал ему: не делай этого. И он не станет», — заявил Трамп.

Ранее глава США утверждал, что Соединённые Штаты «не были в курсе» израильской операции против газового месторождения Южный Парс, крупнейшего в мире месторождения природного газа. Тем временем источник в Израиле сообщил CNN, что атака проводилась в координации с США, что противоречит заявлению Трампа.