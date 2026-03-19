Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран

США сознательно не информировали союзников о планируемом нападении на Иран, чтобы сохранить эффект неожиданности, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его словам, операция была тщательно спланирована. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Не стоит слишком сильно сигнализировать. Знаете, когда мы начинали [операцию], мы делали это очень тщательно и никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности, — сказал американский лидер.