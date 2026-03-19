Роналду показал фото со своим отцом - ФОТО

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. 41-летний футболист показал две фотографии: одну со второй половинкой и детьми, а вторую – со своим отцом.



«Откуда я пришёл и для кого живу. Счастливого Дня отца», - написал Роналду под фотографиями.



Стоит сказать, что Португалия входит в число стран, которые отмечают День отца 19 марта. Диниш Авейру, отец Криштиану Роналду, умер в 2005 году. Сообщалось, что мужчина имел проблемы с алкоголем. Криштиану Роналду в последние недели не играл из-за полученной травмы. Пока что нет точной информации, когда форвард вернётся на футбольное поле. Не исключено, что Криштиану пропустит мартовский сбор сборной Португалии.