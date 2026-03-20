При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов «Басидж»

В результате американо-израильского авиаудара по иранскому Тебризу (район Гарамалик – ред.) 13 членов "Басидж" (подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР)) были убиты, еще 18 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Khabar Fouri со ссылкой на руководство провинции Восточный Азербайджан.

Отмечается, что в ходе предыдущего удара беспилотником по автомобилю в Тебризе, принадлежащему подразделению, погибли двое сотрудников сил безопасности.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.