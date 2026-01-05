В Азербайджане ожидаются геомагнитные бури

В период с 5 по 11 января вероятность возникновения вспышек класса C составляет 99%, класса M (R1-R2) - 50%, а вероятность вспышек класса X (R3) оценивается в 10%.

Также существует вероятность возникновения протонного шторма уровня S1 для потока протонов с энергией более 10 МэВ 7 января.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси.

Было отмечено, что скорость солнечного ветра вернется к номинальным значениям к 7 января, после чего ожидается её повторный рост.

Геомагнитное поле: под воздействием выбросов корональной массы (ВКМ), зафиксированных 31 декабря и 1 января, сегодня сохраняется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2. В дальнейшем ожидается, что интенсивность геомагнитного поля будет варьироваться от спокойного до неустойчивого уровня.