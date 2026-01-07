Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

За заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры награждены следующие лица:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

орденом «Шохрат»

Ашин Масуд Рустам оглу

орденом «Достлуг»

Аджар Зия Закир Муса оглу

медалью «Терегги»

Алафердов Акиф Гадир оглу

Калантар Халил Алимамед оглу

Керимова Севиндж Керим гызы

Панахова Фарида Фархад гызы

Сираджов Бахтияр Тахир оглу

Зейналова Хадиджа Абдулрагим гызы.