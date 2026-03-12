Стартовала регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Официально объявлен запуск регистрации маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2026 года.

Baku City Circuit Operations Company приглашает кандидатов подать заявки на участие в Маршальской программе для обеспечения проведения гонки, которая пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года.

Отметим, что предстоящий этап станет 10-летним юбилеем Гран-при Азербайджана в календаре Формулы-1 - это делает гонку 2026 года важнейшим этапом в истории автоспорта страны.

«Для всех желающих прочувствовать наэлектризованную атмосферу Формулы-1, вершины скорости и адреналина, открывается уникальная возможность оказаться в самом центре событий. К участию в Маршальской программе допускаются лица в возрасте от 21 года и старше из любой точки мира», - отмечают в Baku City Circuit Operations Company.

Маршалы играют ключевую роль в обеспечении безопасности и успешного проведения гонки. Оказывая оперативную поддержку непосредственно на трассе, они становятся неотъемлемой частью одного из самых престижных событий в мировом автоспорте.

Автомобильная федерация Азербайджана наградит участников, успешно прошедших программу, официальной международной лицензией маршала, признанной Международной автомобильной федерацией (FIA). Данная лицензия позволяет маршалам принимать участие не только в автоспортивных мероприятиях в Азербайджане, но и в других этапах Гран-при Формулы-1 и международных соревнованиях по всему миру.

Напомним, что во время прошлогоднего Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways вклад в безопасное и успешное проведение гонки внесли около 1200 маршалов, включая более 100 иностранных участников.

Для получения дополнительной информации о Маршальской программе следует посетить официальный сайт Baku City Circuit Operations Company или связаться с командой по электронной почте: [email protected]

Ссылка для регистрации: https://www.bakucitycircuit.com/az/marshals