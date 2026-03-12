 Пашинян считает, что большинство граждан Армении из РФ проголосуют за правящую партию | 1news.az | Новости
Пашинян считает, что большинство граждан Армении из РФ проголосуют за правящую партию

First News Media13:13 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что большинство живущих в России граждан Армении проголосуют за "Гражданский договор", об этом он сказал после заседания правительства.

Ранее член прозападной НПО "Независимый наблюдатель" Даниел Ионнисян заявил, что сотрудники ФСБ России заставляют армянских бизнесменов спонсировать трансфер проживающих в России армянских граждан в Армению на выборы, причем фигурирует цифра в 80 тыс. избирателей. Ионисян утверждает, что "бронируется огромное количество автобусов и микроавтобусов для того, чтобы их встречать и перевозить в Армению".

По словам Пашиняна, имеющиеся у правительства Армении данные были представлены через заявления Службы внешней разведки. Ситуации должна быть дана, в первую очередь, правовая оценка, передает Sputnik Армения.

"В политическом плане, я говорил, что уверен – если теоретически, будет такая ситуация, то большая часть живущих в России граждан Армении проголосует за нас. У меня здесь нет никаких сомнений", - сказал Пашинян.

На вопрос журналиста, почему СВР не назвала в своем заявлении конкретную страну, премьер назвал это вопросом целесообразности. В случае необходимости в дальнейшем будут даны дополнительные разъяснения.

10 марта Служба внешней разведки заявила, что располагает сведениями о попытках оказать давление на предпринимателей армянского происхождения и граждан Армении в одной из зарубежных стран. По данным службы, ряд лиц, представляясь сотрудниками спецслужбы этой страны, склоняют их к поддержке отдельных политических сил, участвующих в предстоящих парламентских выборах в Армении. Полученная информация была передана в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

