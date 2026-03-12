Россия передаст 13 тонн медикаментов Ирану через Азербайджан

Спецборт МЧС РФ доставит в Азербайджан медикаменты для Ирана, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран", - сказали в МЧС.

Всего доставят 13 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.

Источник: ТАСС