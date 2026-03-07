 ЦАХАЛ уничтожил в иранском аэропорту Мехрабад 16 самолетов | 1news.az | Новости
ЦАХАЛ уничтожил в иранском аэропорту Мехрабад 16 самолетов

First News Media18:15 - Сегодня
ЦАХАЛ уничтожил в иранском аэропорту Мехрабад 16 самолетов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале об уничтожении в иранском аэропорту Мехрабад лайнеров, перевозивших оружие для ливанского шиитского движения «Хезболла».

В пресс-релизе уточняется, что ЦАХАЛ уничтожил 16 самолетов, принадлежащих силам «Кудс» . От них вооружение якобы получала «Хезболла».

«Аэропорт Мехрабад использовался силами КСИР «Кудс» и служил центральным узлом для вооружения и финансирования террористических группировок режима на Ближнем Востоке», — утверждает Армия обороны Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки поразили и несколько иранских истребителей. Они представляли угрозу самолетам ВВС Израиля, находившимся в воздушном пространстве Исламской Республики.

