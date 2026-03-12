 NEQSOL Holding удостоен премии ATD BEST Award 2026 за достижения в развитии талантов - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

NEQSOL Holding удостоен премии ATD BEST Award 2026 за достижения в развитии талантов - ФОТО

First News Media12:37 - Сегодня
NEQSOL Holding удостоен премии ATD BEST Award 2026 за достижения в развитии талантов - ФОТО

NEQSOL Holding был удостоен премии ATD BEST Award, присуждаемой Ассоциацией развития талантов (Association for Talent Development) – одной из ведущих международных организаций в области обучения и развития персонала.

Награда присуждается компаниям, демонстрирующим выдающиеся результаты благодаря корпоративным инициативам по развитию талантов, тесно интегрированным с их бизнес-стратегией.

Полученная награда подчеркивает приверженность NEQSOL Holding формированию культуры непрерывного обучения и развитию лидерских компетенций во всех направлениях деятельности, где развитие сотрудников является важным фактором долгосрочной устойчивости и эффективности бизнеса.

Центральным элементом этой стратегии холдинга является структурированная экосистема развития лидерства, включающая программы Succession Readiness Program, Leadership Journey Program и Leadership Excellence & Acceleration Program (LEAP). Эти инициативы направлены на укрепление лидерского потенциала и обеспечение устойчивой управленческой преемственности. В рамках системы корпоративного управления 10% показателей эффективности высшего руководства напрямую связаны с результатами в области планирования преемственности и развития лидерских компетенций, что усиливает ответственность руководителей за развитие и рост талантов в организации.

‘‘В NEQSOL Holding мы убеждены, что устойчивые результаты бизнеса возможны только при последовательных и стратегических инвестициях в развитие сотрудников», – отметил Имран Ахмадзада, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding. ‘‘Эта награда подтверждает, что наш комплексный подход к развитию лидерства, цифровому обучению и управлению талантами способствует укреплению бизнеса группы и помогает готовить сотрудников к будущим вызовам’’.

Важную роль в реализации этой стратегии играет NEQSOL Academy – цифровая образовательная и коммуникационная платформа холдинга, доступная сотрудникам по всему миру. Платформа предлагает персонализированные образовательные форматы обучения на базе технологий искусственного интеллекта на нескольких языках, а также программы наставничества, коучинга, внутренней сертификации и обучения на основе практических проектов.

Помимо внутренних программ, холдинг также инвестирует в развитие будущих талантов в странах своего присутствия. Peerstack Academy, созданная в партнерстве с Qwasar Silicon Valley, предлагает проектно-ориентированное обучение в области full-stack разработки и цифровых навыков. В свою очередь, стипендиальная программа развития PARLA, реализуемая холдингом совместно с Фондом развития образования, поддерживает студенток университетов, стремящихся построить карьеру преимущественно в сферах STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и бизнеса. В рамках программы участницам предоставляются стипендии, наставничество, стажировки и возможности для профессионального развития.

По словам представителей компании, развитие талантов является одним из ключевых приоритетов NEQSOL Holding.

‘‘В NEQSOL Holding развитие талантов — это не разовая инициатива, а долгосрочное обязательство перед нашими сотрудниками’’, – отметил Мерич Тунч, Главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding. ‘‘Опираясь на аналитические данные, современные образовательные технологии и партнерства с ведущими международными институтами, мы обеспечиваем готовность наших сотрудников к будущим вызовам и одновременно вносим вклад в устойчивую эффективность и развитие бизнеса’’.

‘‘Это признание отражает профессионализм и высокую вовлеченность команды нашей корпоративной Академии’’, – подчеркнула Диляра Джафарлы, Руководитель по обучению и развитию в NEQSOL Holding. ‘‘Мы сосредоточены на создании образовательной среды, которая усиливает лидерские компетенции, поддерживает цифровую трансформацию и укрепляет долгосрочную устойчивость холдинга’’.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности, с командой более 20.000 сотрудников.

