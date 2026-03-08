 Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана | 1news.az | Новости
First News Media18:44 - Сегодня
8 марта Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Франции выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и ее поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на Азербайджан.

Эмманюэль Макрон также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа и возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений, обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

