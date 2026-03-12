Шарль Мишель: ЕС должен защищать международное право и демократические принципы

Европейский Союз должен развивать свою стратегическую автономию, защищать международное право и демократические принципы.

Об этом сообщил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе своего выступления на XIII Глобальном Бакинском форуме, передает 1news.az.

Шарль Мишель отметил, что в современном мире распространение «двойных стандартов» в отношении международного права как внутри ЕС, так и за его пределами ослабляет существующую систему и создает серьезную угрозу для глобального порядка. В своем выступлении он подчеркнул, что традиционные союзнические отношения между ЕС и США меняются, так как между сторонами наблюдается всё больше разногласий по вопросам изменения климата, норм международного права, ситуации на Ближнем Востоке и в Венесуэле. По словам Шарля Мишеля, эта реальность делает необходимым, чтобы Европа принимала свои стратегические решения более независимо.

Он также обозначил три основных приоритета для будущего развития Европы: повышение конкурентоспособности, укрепление безопасности и сокращение стратегических зависимостей. По мнению бывшего президента, Европе необходимо укреплять экономическую базу и формировать механизмы «умного» регулирования для поддержки инноваций. Усиление европейской обороны он назвал не просто лозунгом, а реальной и неотложной потребностью. Шарль Мишель добавил, что эпоха зависимости от российского ископаемого топлива и китайских цепочек поставок должна подойти к концу, а источники снабжения должны быть диверсифицированы. В завершение он подчеркнул, что Евросоюз обязан снизить зависимость от США в сфере безопасности и стать полноправным хозяином собственной судьбы.

Г.Агаев