«Женщина, меняющая стереотипы за рулём» - история водителя Bolt и предпринимателя Гюльнар Казымзаде - ФОТО

В Азербайджане женщина за рулём такси до сих пор для многих выглядит необычно. Однако для Гюльнар Казымзаде сесть за руль — это не просто выбор профессии, а путь к личной свободе, экономической независимости и социальной миссии.

34-летняя Гюльнар Казымзаде — водитель, оказывающая услуги через платформу Bolt, а также обладательница второго места программы Bolt Accelerator. В августе 2024 года она присоединилась к программе и прошла обучение по управлению бизнесом, исследованию рынка, развитию проектов и клиентоориентированному подходу.

«Финальная презентация стала для меня переломным моментом. Я очень волновалась и даже думала отказаться от выступления. Но реакция жюри помогла мне поверить в себя ещё больше», — вспоминает Гюльнар.

После успешного завершения программы она начала работать над новым направлением — сервисом «Няня», который будет управляться женщинами и обеспечивать безопасную перевозку школьников. Именно этот проект был представлен в рамках Bolt Accelerator, где Гюльнар заняла второе место и получила поддержку от Bolt в размере 7 000 манатов.

Согласно проекту, специально обученные женщины-водители будут безопасно сопровождать детей в школу и на внеклассные занятия. В рамках инициативы предусмотрены курсы первой медицинской помощи, соответствующие лицензии и дополнительные стандарты безопасности.

«Этот проект — не просто бизнес. Это реальный механизм поддержки для семей, которым это необходимо», — подчёркивает она.

Борьба со стереотипами

Гюльнар за рулём уже три года. За это время она сталкивалась с разной реакцией. Её первый автомобиль был розового цвета, что вызывало удивление у некоторых мужчин-пассажиров. Со временем она пересела на более крупный и комфортный автомобиль.

«Раньше я слышала фразы вроде “это не женская работа”. Один пассажир даже сказал мне: “Сиди дома и вари бозбаш”. Но я считаю, что женщина может и управлять домом, и быть за рулём».

По её словам, в последние годы отношение постепенно меняется. Женщины-водители становятся более принятыми обществом и особенно ощущают поддержку со стороны пассажирок.

Мечта отца и путь к рулю

Любовь к автомобилям у Гюльнар началась ещё в детстве. Она всегда поддерживала своего отца с нарушением зрения и проводила с ним много времени. В 11 лет, гуляя с отцом в Гёйчае, она впервые увидела женщину за рулём. Уверенность, с которой та управляла автомобилем, произвела на неё сильное впечатление.

В те дни отец сказал ей: «Однажды ты тоже будешь водить машину, и я буду тобой гордиться».

Отец ушёл из жизни, когда Гюльнар было 14 лет. Однако его слова стали её жизненным девизом. 25 июля 2023 года — в день рождения отца — она купила свой первый автомобиль и первую поездку совершила к его могиле.

«Однажды моим пассажиром был человек с нарушением зрения. В тот день я не смогла сдержать слёз за рулём. Жизнь дала мне возможность поддержать другого человека».

Этот опыт повлиял на её решение в будущем создавать специальные механизмы поддержки для людей с инвалидностью в своих проектах.

Независимость, борьба и сила

Для Гюльнар работа водителем — это ещё и экономическая независимость. Гибкий график и возможность самостоятельно управлять своим доходом придают ей уверенности.

«Эта работа позволяет мне стоять на собственных ногах. Да, изменения тарифов и пробки влияют на доход, но это дело, которое я люблю».

Она считает, что для снижения пробок в городе необходимо отдавать приоритет совместному и общественному транспорту, а не личным автомобилям. По её мнению, наличие отдельной машины в каждой семье увеличивает плотность движения, усугубляет проблему парковки и создаёт дополнительную экономическую и экологическую нагрузку из-за расхода топлива.

«В городе тысячи автомобилей, но в большинстве из них едет всего один человек. Совместный транспорт — более рациональное решение», — говорит она.

Историю Гюльнар делает ещё более сильной её личный путь преодоления. Она родилась с врождёнными проблемами со здоровьем и перенесла множество сложных операций. Многие не верили, что она сможет водить автомобиль. Однако она не восприняла это как слабость, а превратила в источник силы.

«Для меня вопрос не в том, женщина ты или мужчина. И не в том, здоров ты или имеешь ограничения. Главное — быть сильным и верить в свои возможности».

