Азербайджан - ЕС: партнерство нового уровня в геополитике и экономике Евразии

Азербайджан и Европейский Союз вступают в новый этап стратегического взаимодействия, охватывающий широкий спектр направлений - от энергетики и транспортной связности до безопасности, цифровой трансформации и климатической политики.

Подтверждением этого стало Совместное заявление для прессы Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Совета ЕС Антониу Кошты по итогам переговоров в Баку 11 марта.

Документ отражает стремление сторон углубить политический диалог и практическое сотрудничество на фоне трансформации региональной и глобальной геополитической архитектуры. В его основе – подтверждение стратегического характера партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом и готовность вывести его на качественно новый уровень.

Из Совместного заявления: «Подчеркнув стратегический характер партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом, президенты подтвердили приверженность дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества, опираясь на позитивную динамику, достигнутую в ходе недавних встреч на высшем уровне, в том числе в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Данное сотрудничество отвечает обоюдным интересам сторон и способствует укреплению мира, стабильности, транспортной связности и устойчивому развитию в более широких регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии».

Данный тезис демонстрирует настроенность Азербайджана и ЕС придать сотрудничеству более системный и долгосрочный характер. Подчеркивание стратегического партнерства свидетельствует о том, что взаимодействие сторон выходит за рамки отдельных проектов и формируется как устойчивый политико-экономический формат сотрудничества. Углубление диалога прежде всего связано с развитием ключевых сфер - энергетики, транспортной связности и безопасности. Стоит напомнить, что в энергетической сфере Азербайджан выступает важным партнером Европы благодаря поставкам газа через Южный газовый коридор. Сегодня география поставок по этому маршруту охватывает 16 стран Европы. В то же время усиливается роль Азербайджана в транспортной сфере, в частности, как важного транзитного узла в Среднем коридоре. Для Евросоюза это направление приобретает стратегическое значение, поскольку позволяет обеспечить устойчивую связь с рынками Центральной Азии и Китая.

Из Совместного заявления: «Стороны вновь подтвердили, что отношения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом строятся на основе взаимного уважения, равноправия и обоюдной выгоды при полном соблюдении Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, включая принципы суверенитета и территориальной целостности государств».

Этот пункт документа закрепляет ключевые принципы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС - взаимное уважение, равноправие и опору на основополагающие нормы международного права. Для Баку это имеет принципиальное значение в контексте новой постконфликтной реальности на Южном Кавказе. В то же время подчеркивание данных принципов в Совместном заявлении фактически отражает абсолютное признание Брюсселем новых геополитических реалий после завершения конфликта и полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и государственного суверенитета.

Из Совместного заявления: «Президенты вновь заявили о намерении оперативно завершить переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, которое создаст прочную правовую основу для дальнейшего развития отношений. Была также подчеркнута важность утверждения обновленных приоритетов партнерства между Азербайджаном и ЕС и полноценного использования существующих диалоговых механизмов, включая Совет по сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС, для продвижения двусторонней повестки дня по всем направлениям».

Данное положение отражает стремление сторон обновить договорно-правовую базу сотрудничества. Завершение переговоров Баку и Брюсселя по новому всеобъемлющему соглашению способно создать более устойчивую правовую основу для расширения взаимодействия во всех сферах, а также придать дополнительный импульс работе существующих механизмов диалога, включая двусторонний Совет по сотрудничеству. Это также свидетельствует о нацеленности перевести партнерство в более структурированный и долгосрочный формат. Для Азербайджана укрепление отношений с ЕС означает расширение экономических возможностей, диверсификацию внешнеполитических связей и укрепление своей роли как важного регионального актора. Для Евросоюза – укрепление позиций и возможность более эффективного продвижения своих экономических, энергетических и транспортных интересов в стратегически важном регионе. Одновременно обновленное соглашение может создать платформу для согласованного реагирования на региональные вызовы и расширить инструменты сотрудничества по ряду вопросов совместной повестки.

Из Совместного заявления: «Вновь подтверждая общую стратегическую цель – мирный, стабильный, взаимосвязанный и процветающий Южный Кавказ без разделительных линий, — президенты приветствовали позитивные сдвиги в регионе, в частности историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Были с удовлетворением отмечены итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений между двумя странами. Председатель Совета Европейского Союза вновь подтвердил полную поддержку ЕС усилиям Азербайджана и Армении, направленным на достижение устойчивого мира в регионе путем обоюдного диалога».

Данный пункт документа подчеркивает, что для Азербайджана стратегическая цель сотрудничества с ЕС включает не только двусторонние интересы, но и укрепление региональной стабильности. Поддержка Евросоюзом позитивной динамики мирного процесса между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный фактор в продвижении устойчивого мира и формировании нового регионального порядка на Южном Кавказе. Для Азербайджана это подтверждает международную легитимацию проводимой политики по мирному и стабильному развитию региона, а для ЕС - возможность активно способствовать стабилизации Южного Кавказа через поддержку дипломатических механизмов и диалога.

Из Совместного заявления: «Президенты отметили масштабные постконфликтные восстановительные работы и усилия по развитию, осуществляемые Азербайджаном в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. Признавая серьезность насущных вызовов, особенно проблему минного загрязнения, они призвали к наращиванию международной поддержки, отметив при этом, что Европейский Союз является ведущим международным донором в сфере гуманитарного разминирования».

Как видно, тема постконфликтного восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана занимает в документе значительное место. Сегодня Баку реализует масштабную программу реконструкции инфраструктуры, восстановления городов и сел, Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев на исконные земли. В то же время акцент на проблеме минного загрязнения отражает реальные вызовы безопасности и гуманитарного характера, с которыми сталкивается страна. В этом контексте была бы своевременна практическая поддержка Евросоюзом как одним из ведущих международных доноров усилий Азербайджана в направлении гуманитарного разминирования. Это был бы существенный вклад европейской стороны в укрепление двустороннего сотрудничества и международное признание постконфликтных инициатив Баку.

Из Совместного заявления: «Было подчеркнуто, что реализация документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих приоритетных областях, включая торговлю, транспортную связность, инвестиции, экономическую устойчивость и чистую энергетику».

Этот пункт документа фиксирует взаимосвязь между внутренней стратегией Азербайджана и сотрудничеством Баку с ЕС. Для Азербайджана это означает возможность привлекать европейские технологии, капитал и опыт, а для ЕС - участвовать в модернизации инфраструктуры и развитии устойчивой экономики региона, формируя взаимовыгодный и прагматичный формат сотрудничества.

Из Совместного заявления: «Президенты отметили ключевую роль Азербайджана в обеспечении региональной связности, прежде всего в масштабах Среднего коридора, укрепляющего транспортные, торговые, энергетические и цифровые связи между Черноморским регионом, Южным Кавказом и Центральной Азией. Европейский Союз подтвердил приверженность сотрудничеству с Азербайджаном в сфере транспортной связности в рамках инициативы «Глобальные ворота» и других соответствующих механизмов, включая поддержку модернизации железных дорог в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, а также текущие усилия по реализации проекта TRIPP. Стороны приветствовали создание Рабочей группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству для укрепления экономических связей и инвестиций между Азербайджаном и ЕС в рамках инициативы «Глобальные ворота»».

Данное положение подчеркивает стратегическую роль Азербайджана как транспортного и экономического хаба в Евразии. Средний коридор, обеспечивая транспортные, торговые, энергетические и цифровые коммуникации, укрепляет статус Азербайджана как ключевого транзитного узла и платформы региональной интеграции. Приверженность ЕС сотрудничеству в рамках инициативы «Глобальные ворота», включая модернизацию железных дорог в Нахчыване и реализацию проекта TRIPP, демонстрирует европейскую заинтересованность в инвестировании развития транспортной связности. Создание же Рабочей группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству дополнительно усиливает институциональную основу для координации совместных проектов, делая партнерство более структурированным и практико-ориентированным.

Из Совместного заявления: «Отмечая долгосрочное стратегическое партнерство в энергетической сфере, президенты подтвердили роль Азербайджана как надежного партнера в диверсификации источников энергоснабжения Европы и выразили приверженность дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанного в 2022 году. Были подчеркнуты значимость деятельности Консультативного совета по Южному газовому коридору и заседания по зеленой энергии, а также потенциал расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, включая производство ветровой и солнечной энергии, и реализации проектов по соединению электросетей, таких как проект прокладки подводного электрического кабеля по дну Черного моря».

Этот тезис акцентирует стратегическую значимость Азербайджана для энергетической безопасности Европы. Баку продолжительное время выступает надежным партнером в диверсификации поставок энергоресурсов, в частности, через Южный газовый коридор, а реализация совместного Меморандума от 2022 года закрепляет долгосрочный характер двустороннего энергетического сотрудничества. В то же время, помимо традиционных энергоресурсов, стороны видят перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики. Важная роль здесь отводится проекту подводного кабеля по дну Черного моря. Это подчеркивает комплексный подход к энергетической стратегии и стремление интегрировать Азербайджан в «зеленую» трансформацию европейской энергетической системы.

Из Совместного заявления: «Приветствуя успешные итоги двадцать девятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года под председательством Азербайджанской Республики, президенты подтвердили готовность активизировать взаимодействие по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды».

Данный пункт вновь подчеркивает растущую роль Азербайджана как платформы для международного диалога по климатическим вопросам. Председательство на COP29 демонстрирует важную роль Баку в крупных глобальных инициативах и укрепляет позитивный имидж страны на международной арене. Готовность Баку и Брюсселя углублять сотрудничество в области изменения климата и охраны окружающей среды открывает новые возможности для совместных экологических проектов и обмена опытом в устойчивом развитии.

Из Совместного заявления: «Президенты приветствовали предстоящее проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов в мае 2026 года как значимый вклад в глобальные усилия по устойчивой урбанизации и развитию жизнестойких городов, а также выразили готовность использовать площадку Форума для углубления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих сферах».

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции в качестве одной из ключевых платформ для обсуждения глобальных инициатив, теперь – для обмена международным опытом в области устойчивой урбанизации и развития «жизнестойких» городов. Предстоящий в мае Всемирный форум городов создаст новые возможности для углубления сотрудничества с ЕС в сферах городского планирования, инфраструктуры и устойчивого развития, превращая страну в активного участника международных практик по формированию умных и экологически безопасных городских экосистем.

Из Совместного заявления: «Президенты указали на важность углубления сотрудничества в оборонной области и сфере безопасности для противодействия таким возникающим угрозам, как организованная преступность, терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, отмывание денег, торговля людьми и нелегальная миграция».

Этот пункт подчеркивает, что Азербайджан и Европейский союз рассматривают сотрудничество в сфере безопасности и обороны как стратегически важное направление. Совместные усилия нацелены на противодействие транснациональным угрозам - от терроризма и экстремизма до незаконного оборота оружия, наркотиков и торговли людьми. Для Баку это укрепляет позиции страны как надежного партнера ЕС в обеспечении региональной стабильности и безопасности, а для Европы - расширяет инструменты совместного реагирования на растущие вызовы в Южном Кавказе и соседних регионах.

Из Совместного заявления: «Была подчеркнута важность укрепления взаимодействия в области цифровой трансформации и инноваций. Признавая растущее значение искусственного интеллекта и других новейших технологий, стороны выразили готовность наращивать сотрудничество в этом направлении в целях стимулирования инноваций, повышения экономической устойчивости и развития, а также содействия формированию устойчивых и ориентированных на рост цифровых экосистем».

Цифровая трансформация и инновации становятся одним из приоритетов сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Акцент на искусственном интеллекте и передовых технологиях отражает стремление сторон стимулировать инновационное развитие, повышать экономическую устойчивость и создавать динамичные цифровые экосистемы. Для Азербайджана это открывает возможности интеграции европейских технологий и опыта, а для ЕС - участие в формировании современного технологического пространства в нашей стране.

Из Совместного заявления: «Президенты вновь подтвердили важность развития межличностных контактов, в том числе через расширение мобильности. Они приветствовали дальнейшее выполнение Соглашения об упрощении визового режима, нацеленного на взаимное облегчение поездок, и подтвердили намерение укреплять сотрудничество в сферах образования, культуры, работы с молодежью и научных исследований».

Этот пункт акцентирует внимание на социально-гуманитарной составляющей партнерства между Азербайджаном и ЕС. Расширение мобильности, упрощение визового режима и укрепление сотрудничества в образовании, культуре, молодежной сфере и научных исследованиях создают платформу для прямого межличностного и профессионального обмена. Для ЕС это означает расширение контактов и сотрудничества, для Баку - укрепление международного имиджа страны и развитие человеческого капитала.

Из Совместного заявления: «Президенты обсудили основные текущие геополитические вопросы, включая последние события в Иране и Украине».

Обсуждение сторонами острых геополитических проблем подтверждает растущую значимость Азербайджана в глобальной системе безопасности. Это демонстрирует готовность Баку внести вклад в анализ и выработку совместных подходов к сложным международным вызовам, укрепляя роль страны как конструктивного игрока не только на Южном Кавказе, но и в более широком евразийском контексте.

***

Как видно, Совместное заявление лидеров Азербайджана и ЕС отражает переход партнерства на новый стратегический уровень. Для Баку сотрудничество с Европейским союзом становится инструментом укрепления международного влияния, расширения экономических возможностей и интеграции в глобальные политические и экономические процессы. Энергетические ресурсы, ключевое транзитное положение и активная дипломатическая роль делают Азербайджан важным звеном в формировании устойчивой системы партнерств Европы.

Для ЕС же это возможность усилить взаимодействие с надежным партнером в стратегически важном регионе, диверсифицировать транспортные и энергетические маршруты и продвигать устойчивую экономическую и технологическую интеграцию на пространстве Евразии.

В целом, расширение сотрудничества способствует не только углублению двусторонних связей, но и укреплению транспортной, энергетической и экономической интеграции от Черного моря до Центральной Азии.

Расширение диалога с ЕС становится частью комплексной стратегии по превращению Азербайджана в региональный центр геополитического и геоэкономического взаимодействия, формируя интегрированную и стабильную архитектуру сотрудничества на всем Евразийском пространстве.