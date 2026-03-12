Первый вице-президент Коста-Рики – о роли Глобального Бакинского форума

Проведение Азербайджаном Глобального Бакинского форума демонстрирует, что страна всегда готова к открытому диалогу.

На фоне растущей в мире геополитической напряженности усиливается экономическая неопределенность. Эта ситуация негативно сказывается на многостороннем сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил избранный Первый вице-президент Республики Коста-Рика Франсиско Гамбоа на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Отметив, что представленная Азербайджаном платформа позволяет людям с разными мнениями собраться вместе и работать над приемлемыми для всех сторон путями решения, он добавил, что уважение к международному праву требует защиты и должно быть принято за основополагающий принцип.

«Уверен, что в рамках Глобального Бакинского форума будут обсуждаться темы, охватывающие множество областей, и будут найдены ответы на глобальные вызовы. Мы, в свою очередь, должны мобилизовать на этом форуме весь наш потенциал, чтобы предпринять правильные шаги», — подчеркнул Франсиско Гамбоа.