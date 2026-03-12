Пашинян уволил директора музея «геноцида армян» из-за упоминания «арцаха» при Вэнсе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что директор Музея-института «геноцида армян» Эдита Гзоян подала заявление об увольнении по его просьбе.

Об этом глава правительства сообщил на брифинге после заседания кабинета министров, передает армянские СМИ.

Журналисты поинтересовались у премьера, связано ли это решение с тем, что во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнс 10 февраля Гзоян упомянула «арцах» и подарила ему книгу на эту тему.

«Да, я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил ее написать заявление», — заявил Пашинян.

