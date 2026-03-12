 Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:15 - Сегодня
В Баку, во дворце «Гюлистан», под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия форума выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

