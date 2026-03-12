Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Баку, во дворце «Гюлистан», под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия форума выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
10:22
В Баку, во дворце «Гюлистан», под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви проходит XIII Глобальный Бакинский форум на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия форума принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.