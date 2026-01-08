Обещала рекламу и исчезла: как «SMM-специалист» присвоила более 16 тысяч манатов

Полиция задержала SMM-менеджера по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали 26-летнюю Айсу Гусейнову, которая, представляясь менеджером по социальным сетям (SMM), совершала мошеннические действия в отношении владельцев различных магазинов и объектов, передает 1news.az.

Злоумышленница давала ложные обещания организовать рекламные кампании в соцсетях, тем самым присвоив денежные средства потерпевших в размере 16 379 манатов. После получения денег А.Гусейнова не выполняла взятые на себя обязательства и прерывала связь с заказчиками. В ходе расследования было установлено, что подобным способом она обманула в общей сложности 13 человек.

По фактам жалоб, поступивших от граждан, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.