В Британии наблюдали северное сияние? - ФОТО - ВИДЕО

Редкий снегопад, накрывший значительную часть региона Уэст-Мидлендс в Великобритании, сопровождался необычным явлением — небо озарилось загадочным розовым светом, что немало удивило местных жителей.

В социальных сетях сразу же появились версии о природе феномена: одни предполагали, что это необычайно яркий закат, другие — что над регионом неожиданно появилось северное сияние.

Однако реальная причина оказалась куда более приземлённой.

Как подтвердили в футбольном клубе Birmingham City, источником розового свечения стали обычные светодиодные лампы розового цвета, использовавшиеся для освещения футбольного поля на стадионе команды.