В ресторане в центре Баку обрушился потолок, есть пострадавшие

Потолок обрушился вчера вечером в ресторане «Bonte» на улице Низами в Баку.

В результате данного происшествия пострадали работавшие там сотрудники. Они были доставлены в больницу, где им наложили швы.

По факту начато расследование.

Сани Гулиев, представившийся администратором ресторана, подтвердил этот факт. Он сказал, что в результате инцидента пострадал только один человек, который был доставлен в больницу.

Источник: Gününsəsi.info