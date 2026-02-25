 Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили» | 1news.az | Новости
Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

First News Media19:00 - Сегодня
Внучка покойной народной артистки Розы Джалиловой обвиняет родственников в похищении её ценных вещей.

Как сообщает Musavat.com, с соответствующим заявлением выступила внучка покойной артистки Лала Асланова.

По её словам, в день смерти народной артистки в её квартире произошли серьёзные нарушения. Лала Асланова утверждает, что Егана Асланова и её дочь Лейла Сеидализаде, проживающие неподалёку, в тот же день пришли в квартиру и присвоили ценные вещи и банковские карты покойной.

Она также заявила, что, когда сотрудники полиции и бригада скорой помощи уточняли, есть ли у умершей сын, Егана Асланова сообщила, что сына нет, и допустила некорректные высказывания в адрес её отца.

«Тело бабушки сразу отвезли в мечеть Тезепир. Затем, оставив его там, они вернулись в квартиру. Были забраны все почётные грамоты Розы ханум, ордена “Шараф” и “Шохрат”, документы, вручённые Министерством культуры, награды и документы советского периода, банковские карты, денежные средства и другие ценные вещи», — заявила Лала Асланова.

По её словам, по факту произошедшего было подано заявление в правоохранительные органы. Полиция провела осмотр квартиры и составила протокол. Однако, несмотря на передачу материалов в прокуратуру Сабаильского района и районное управление полиции, на данный момент, как утверждает заявительница, существенных мер принято не было.

Лала Асланова также заявила, что противоположная сторона якобы использовала недействительные документы, введя в заблуждение пять государственных структур и получив определённые преимущества. По её словам, она получила официальные ответы на свои запросы, в том числе от Министерства юстиции. Кроме того, утверждается, что в Сабаильский районный суд были представлены документы, подлинность которых оспаривается.

«Воспользовавшись смертью моей бабушки, против моего отца была распространена клевета. Несмотря на предоставленные видеозаписи, аудиозаписи и показания свидетелей, до сих пор никаких мер в отношении этих лиц принято не было. Мы требуем объективного расследования и наказания виновных», — подчеркнула Лала Асланова.

В свою очередь Егана Асланова заявила, что является не племянницей, а родной дочерью народной артистки, и пока воздерживается от комментариев.

Отметим, что при жизни Роза Джалилова обращалась в 9-е отделение полиции Сабаильского района с заявлением о том, что её дочь взяла у неё ювелирные изделия и не вернула. Речь, по её словам, шла о четырёх парах серёг с бриллиантами и других дорогостоящих аксессуарах.

