Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Иран обеспокоен возможным использованием проекта TRIPP в рамках политики США.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Халил Ширголами на пресс-конференции 14 января, передают армянские СМИ.

«Армения — дружественная нам страна, между руководителями двух стран существует высокий уровень доверия. Мы рады любым положительным шагам в вопросе разблокирования и развития Армении. В рамках разблокирования Армения может сыграть важную роль и в направлении Запад-Восток, и в направлении Север-Юг.

Тот же коридор Север-Юг может иметь два разветвления в Армении: из Омана в Россию и Индию, а также из Омана к Черному морю», - отметил Ширголами.

Вместе с тем Ширголами подчеркнул, что в вопросе армяно-американских соглашений Иран настроен настороженно. «Мы заявили нашим армянским коллегам, что доверяем им, но США мы не доверяем. США уже предприняли действия против Ирана, и мы опасаемся, что проект TRIPP может быть использован ими в рамках своей политики безопасности», — заявил посол.

Он добавил, что армянская сторона заверила, что «Армения никогда не станет источником угрозы для Ирана, и что стороны договорились продолжать периодические обсуждения проекта, чтобы полностью понять его масштабы и последствия».

Ширголами также отметил, что стратегические отношения Ирана и Армении имеют большое значение, и ни один проект, включая TRIPP, не должен ставить эти отношения под угрозу. «Мы надеемся, что наши опасения будут услышаны и развеяны. Иран будет держать этот вопрос в центре внимания», — подчеркнул посол.