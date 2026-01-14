СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Официальные представители Израиля и нескольких неназванных арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану.

Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, представители этих государств считают, что Иран сейчас не настолько ослаблен, поэтому удары США могут не привести к смене власти в исламской республике. Они также предложили администрации американского президента Дональда Трампа повременить с нанесением крупномасштабных ударов до тех пор, пока "ситуация в Иране не станет еще более напряженной".

В Белом доме 13 января под председательством вице-президента США Джей Ди Вэнса прошло заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором для Трампа были подготовлены варианты действий в ситуации с Ираном. По данным портала Axios, по возвращении из Детройта (штат Мичиган) президент США также присоединился к заседанию СНБ.

Источник: ТАСС