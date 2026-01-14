 СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

First News Media14:05 - Сегодня
СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Официальные представители Израиля и нескольких неназванных арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану.

Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, представители этих государств считают, что Иран сейчас не настолько ослаблен, поэтому удары США могут не привести к смене власти в исламской республике. Они также предложили администрации американского президента Дональда Трампа повременить с нанесением крупномасштабных ударов до тех пор, пока "ситуация в Иране не станет еще более напряженной".

В Белом доме 13 января под председательством вице-президента США Джей Ди Вэнса прошло заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором для Трампа были подготовлены варианты действий в ситуации с Ираном. По данным портала Axios, по возвращении из Детройта (штат Мичиган) президент США также присоединился к заседанию СНБ.

Источник: ТАСС

Поделиться:
243

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

В мире

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Роналду надел такой же костюм, «как у Мадуро» - ВИДЕО

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова

Аэропорты Стамбула отменяют рейсы на завтра из-за ожидаемого снегопада

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43