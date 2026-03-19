Над резиденциями Хегсета и Рубио замечены неопознанные дроны

Над военной базой "Лесли Макнейр" в Вашингтоне, где живут госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, были замечены неопознанные беспилотники, сообщила в четверг, 19 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил WP, что в одну из ночей над базой зафиксировали несколько дронов, их происхождение до сих пор не установлено.

После этого инцидента чиновники стали рассматривать возможность переселить Рубио и Хегсета, пишет газета. На военной базе усилили меры безопасности. В министерстве обороны США отказались комментировать инцидент, назвав публикацию о неопознанных дронах над военной базе в Вашингтоне "крайне безответственной".

Пит Хегсет и Марко Рубио переехали на военную базу в октябре 2025 года после убийства праворадикального активиста Чарли Кирка и протестов против администрации Трампа, cообщал осенью прошлого года журнал The Atlantic. База "Лесли Макнейр" расположена неподалеку от зданий Белого дома и Конгресса США. На ее территории находятся Национальный университет обороны и офисы высшего руководства министерства обороны.

