Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Легендарная иранская певица азербайджанского происхождения Гугуш написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу, призывая его принять срочные меры в поддержку народа Ирана.

Письмо она опубликовала на официальной странице в facebook.

В своём обращении артистка отметила, что иранский народ подвергается массовым репрессиям со стороны властей Исламской Республики. Гугуш призвала Трампа встать на сторону иранцев, сотрудничать с принцем Резой Пехлеви и предпринимать решительные действия для защиты граждан.

«На протяжении сорока семи лет этот режим выбирал войну вместо благополучия, идеологию вместо жизни. Миллиарды уходили на ракеты, «Хезболлу» и зарубежные авантюры, тогда как иранцы терпели нищету, отключения электричества, нехватку воды, цензуру и массовую эмиграцию», — подчеркнула певица.

Гугуш добавила, что беззащитные люди внутри страны взывают к международной поддержке, и выразила надежду, что Трамп станет первым за последние пять десятилетий лидером США, который твёрдо встанет на сторону иранского народа.

Письмо завершилось словами поддержки и надежды на освобождение Ирана и победу его мужественной молодёжи.

Ранее певица призвала соотечественников объединиться вокруг Пехлеви.

«Пришло время под руководством принца Пехлеви быть вместе с иранцами, их соратниками и сторонниками. Нет ничего предосудительного в том, чтобы обратиться к Трампу с просьбой о помощи для уничтожения тех, кто уничтожает иранский народ», — заявила она, выступая на митинге в Лос-Анджелесе.

Гугуш (Фаиге Атешин) родилась 5 мая 1950 года в Тегеране в семье иранских азербайджанцев. До революции была суперзвездой, снималась в фильмах, записывала хиты на персидском, азербайджанском и других языках. После 1979 года ей запретили выступать и покидать Иран. Она вернулась в страну на короткое время, затем была вынуждена эмигрировать в США в 2000 году, где возобновила творчество.