Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад заявил, что правоохранительные органы должны выявлять активы протестующих и сообщать о них в прокуратуру.

Об этом сообщает Iran International.

Он также добавил, что частные лица и компании, понесшие финансовые убытки, должны предоставить документы и доказательства для проверки, чтобы власти могли принять меры, которые он назвал сдерживающими, в отношении протестующих и их сторонников.