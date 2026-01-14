СМИ: Пашинян установил срок для отстранения Гарегина II

Источники, близкие к правительству Армении, уверяют, что Никол Пашинян поставил перед членами исполнительной власти и сторонниками задачу приложить все усилия и любой ценой в январе добиться отстранения Католикоса всех армян Гарегина II.

Об этом пишет газета «Иравунк».

«Я больше не хочу слушать ваше нытье, мол, шеф, не тянем, этот месяц, и все», - примерно так выразился Пашинян, согласно закулисным проправительственным слухам», - отметил «Ираунк».

Источник: news.am