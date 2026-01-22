Стала известна дата премьеры приквела «Блондинки в законе» - ФОТО - ВИДЕО

Сервис Prime Video официально обозначил дату выхода сериала «Elle» - премьера приквела культовой комедии «Блондинка в законе» состоится 1 июля 2026 года.

Информация была раскрыта одновременно с публикацией первого постера проекта - кроме того, платформа подтвердила, что второй сезон уже запущен в производство. Новый сериал сосредоточен на подростковом периоде Эль Вудс - задолго до её поступления в Гарвард и начала юридической карьеры. Образ главной героини в проекте воплотила актриса Лекси Майнтри.

Сюжет приквела выстроен вокруг становления характера Эль: зрителям покажут, как формируются ее амбиции, уверенность и жизненные ориентиры. Руководят разработкой проекта Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира»). Риз Уизерспун, сыгравшая Эль в двух оригинальных фильмах, участвует в сериале в качестве исполнительного продюсера.

Напомним, что вышедший на большие экраны в 2001 году фильм «Блондинка в законе» стал не только комедийным хитом, но и вдохновил многих зрителей, особенно женщин, на то, чтобы не бояться идти за своими мечтами, несмотря на стереотипы и трудности. Риз Уизерспун за роль Эль Вудс получила номинацию на «Золотой глобус» и стала одной из самых узнаваемых и востребованных актрис в Голливуде.

Читайте по теме:

Стало известно, кто станет новой «Блондинкой в законе» - ВИДЕО