Стало известно, кто станет новой «Блондинкой в законе» - ВИДЕО

24-летняя актриса Лекси Майнтри сыграет главную роль в предстоящем приквеле фильма «Блондинка в законе».

Эту новость объявила Риз Уизерспун, которая прославилась благодаря роли Эль Вудс в оригинальной картине - в своём Instagram 48-летняя актриса опубликовала видео, в котором поздравила Майнтри с получением роли.

«Ты больше не должна проходить пробы - роль твоя», - заявила Р.Уизерспун, после чего Л.Майнтри не смогла сдержать слёз.

«Когда я увидела её пробы, я подумала: «Мы что, один человек?» Это так странно», - признается Риз Уизерспун.

Напомним, что вышедший на большие экраны в 2001 году фильм «Блондинка в законе» стал не только комедийным хитом, но и вдохновил многих зрителей, особенно женщин, на то, чтобы не бояться идти за своими мечтами, несмотря на стереотипы и трудности. Риз Уизерспун за роль Эль Вудс получила номинацию на «Золотой глобус» и стала одной из самых узнаваемых актрис в Голливуде.