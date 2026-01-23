Участники финальной сессии ВЭФ: Мировая торговля уже никогда не будет прежней

В Давосе состоялась финальная сессия Всемирного экономического форума (Global Economic Outlook), в числе участников которой традиционно были гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, глава ЕЦБ Кристин Лагард и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава ВТО заявила, что мировая торговля столкнулась с самыми серьезными потрясениями за последние 80 лет. По ее словам, устойчивость, которую при этом продемонстрировала система поставок, не должна восприниматься как сигнал об отсутствии проблем. Из выступления также следовало, что изменения, вызванные торговыми войнами, полностью устранены уже не будут.

По мнению Кристин Лагард, странам стоит уделять больше внимания качеству экономического роста, поддержке инноваций и повышению производительности труда.

Глава МВФ Кристалина Георгиева, в свою очередь, отметила потенциал региональной интеграции.

Источник: Коммерсант