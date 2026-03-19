Forbes: Удар США и Израиля по Южному Парсу: нефть выросла до $109, Иран угрожает атаками на энергетику региона

First News Media09:40 - Сегодня
Иран пообещал нанести удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива после атаки США и Израиля на месторождение Южный Парс – ключевое для газового обеспечения страны, пишет FT.

Цены на нефть выросли более чем на 5%, на газ – на 6,6%.

Ракетный удар по Южному Парсу стал первым случаем атаки на иранскую газовую инфраструктуру с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. По данным иранских государственных медиа, под удар также попали нефтехимические объекты, связанные с месторождением.

Иранские чиновники предупредили, что атака означает резкое обострение конфликта. В ответ Корпус стражей исламской революции разослал предупреждение об эвакуации для крупных энергетических объектов в регионе, включая LNG-терминал Рас Лаффан в Катаре, объекты в ОАЭ и нефтеперерабатывающий завод Самреф в Саудовской Аравии.

Цены на энергоносители отреагировали резким ростом: нефть Brent подорожала более чем на 5% – почти до $109 за баррель, что является максимумом с 9 марта. Европейские цены на газ выросли на 6,6%, примерно до €55 за МВт·ч.

Иран сообщил о поражении четырех участков нефтехимической инфраструктуры Южного Парса, которые пришлось остановить для локализации пожара. Масштабы повреждений остаются неизвестными, жертв не зафиксировано.

Месторождение обеспечивает более двух третей внутренней добычи газа Ирана и является основой его энергосистемы. Газ формирует почти 85% производства электроэнергии в стране.

Бывший иранский чиновник нефтяной отрасли заявил, что война входит в «гораздо более опасную фазу», и пригрозил уничтожением газовых платформ Катара в случае ударов по ключевым иранским НПЗ.

Катар осудил атаку, назвав ее «опасной» и «безответственной» эскалацией. Страна уже была вынуждена приостановить часть производства после атаки иранских дронов на свой LNG-объект.

Война уже серьезно повлияла на глобальные поставки энергии: движение в Ормузском проливе почти остановилось после атак Ирана на суда. Через этот маршрут обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Президент США Дональд Трамп санкционировал высвобождение стратегических нефтяных резервов в координации с партнерами, чтобы сдержать рост цен. В то же время риск длительных перебоев или новых атак может еще больше подтолкнуть цены вверх.

Ранее сегодня Белый дом сообщил, что Трамп ввел 60-дневное послабление требований закона Джонса, чтобы стабилизировать рынок энергоносителей на фоне войны с Ираном.

Источник: Forbes

