Гостиница и мозаика: утраченный символ архитектуры Баку - ФОТО

Баку издавна славится своей выразительной и многослойной архитектурой.

На протяжении разных эпох облик города формировался под влиянием различных стилей и художественных направлений, сменявших друг друга и оставлявших заметный след в городской среде. Одни здания сумели сохраниться до наших дней, другие же остались лишь в воспоминаниях и старых фотографиях. Однако даже исчезнувшие сооружения продолжают занимать важное место в архитектурной истории города. Одним из таких ярких объектов была гостиница «Карабах», до 1989 года известная как «Турист», расположенная в самой высокой части бакинского амфитеатра и хорошо видимая из многих точек города.

Здание гостиницы было построено в 1974 году. Авторами проекта выступили архитекторы В. Шульгин и Э. Мельхиседеков, а конструктивные решения разработали инженеры К. Керимов и Г. Шамилов. Проект был создан в институте «Бакгипрогор», одном из ведущих проектных учреждений того времени. В эксплуатацию гостиница была введена в 1976 году.

Особое значение для архитектурного образа здания имело его расположение. Оно было возведено на холме Бельвю (Bellevue — в переводе с французского «прекрасный вид») — стратегически возвышенной точке второй террасы бакинского амфитеатра, которую архитекторы нередко называют «золотой» точкой городского рельефа.

С этой возвышенной точки, доминирующей над окружающим пространством, раскрывалась впечатляющая панорама южной части города и Бакинской бухты.

Здание было построено в стиле советского модернизма, для которого характерны лаконичность форм, чёткая геометрия и функциональность архитектурных решений. Десятиэтажный корпус располагался на опорах-столбах и был ориентирован в южном направлении — к городу и морю. Основные жилые помещения находились в главном объёме здания, тогда как ресторан и блок бытового обслуживания были вынесены в отдельное сооружение. Пластически выразительный объём ресторанного зала словно нависал над скалистым холмом, контрастируя с нижней террасой участка. На верхнем этаже размещались остеклённые кафе и игровые площадки.

Центральный вестибюль был ориентирован во внутренний двор. Для увеличения открытого пространства на уровне первого этажа архитекторы применили каркасно-рамную конструкцию, благодаря чему жилая часть здания была поднята на платформу.

Архитектура фасадов отличалась продуманной композицией. Южный фасад, обращённый к городу и морю, формировался системой лоджий, защищённых от солнца железобетонной решёткой, выполненной в форме традиционной шебеке. Северный фасад имел иной характер: его поверхность прорезали узкие окна, расположенные в шахматном порядке, что придавало зданию строгий ритм и графичность. Перед главным входом располагался бассейн-градирня, который считался одним из главных украшений территории гостиницы.

Одной из главных художественных деталей, которую хорошо помнят многие бакинцы, была выразительная мозаичная композиция, украшавшая входную стену гостиницы. Протяжённое панно располагалось на подпорной стене и представляло собой декоративный фриз с динамичным орнаментом. Плавные линии, стилизованные птицы, растительные мотивы и солнечные символы создавали живописный ритм композиции.

Тёплые оттенки жёлтого, голубого, белого и золотистого цветов гармонировали с фактурой камня и водой фонтана, формируя яркий художественный акцент в пространстве перед гостиницей.

Площадка и фонтан перед мозаичной композицией была решена как выразительная декоративная зона, органично вписанная в рельеф участка. Внутри располагались небольшие конусообразные и пирамидальные элементы, покрытые яркой мозаикой. В народе их часто называли «грибочками», хотя существует и другая версия: их форма символически отсылает к грифонам грязевых вулканов — одному из характерных природных явлений Азербайджана. Поверхности этих элементов также были украшены разноцветными орнаментами из смальты, в которых сочетались геометрические узоры и традиционные декоративные мотивы.

В художественном оформлении гостиницы принимали участие известные азербайджанские художники Октай Шихалиев и Гаджи Бала Раджабов. Эти талантливые мастера создали в Баку и других городах Азербайджана множество монументально-декоративных произведений, ставших важной частью художественного облика городской среды.

В результате армяно-азербайджанского конфликта в здании гостиницы были размещены семьи азербайджанских беженцев. На протяжении нескольких лет бывшая гостиница служила для них временным убежищем. В 2004 году здание было приобретено компанией «Угур 97», после чего проживавшие там беженцы были переселены. Вскоре начались работы по разборке сооружения: гостиницу демонтировали почти до уровня первого этажа. Однако затем снос по неизвестным причинам был приостановлен, а территория двора на некоторое время была превращена в платную автостоянку, которая позднее также была ликвидирована.

В 2013 году руины бывшей гостиницы были окончательно демонтированы.

Так Баку лишился одного из ярких архитектурных произведений своей эпохи. Эта гостиница, некогда поражавшая современников смелостью архитектурного решения и выразительностью силуэта, занимала особое место в панораме города. Сегодня она остаётся лишь в воспоминаниях, фотографиях и в памяти бакинцев, став одной из заметных страниц истории архитектуры Баку.

Автор Вахид Шукюров