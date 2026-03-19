Прошло 32 года со дня теракта на станции метро «20 Января» в Баку

32 год назад, 19 марта 1994 года, в Бакинском метрополитене был совершен теракт, в результате погибли 14 человек.

Взрыв прогремел на станции метро «20 Января» в 13:00.

Самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в тот момент, когда состав прибыл на станцию.

В результате теракта погибли 14 человек, еще 49 были ранены. Среди погибших был известный азербайджанский композитор и джазовый музыкант, Народный артист Азербайджана Рафик Бабаев.

Суд доказал, что террористический акт был подготовлен спецслужбами Армении, а осуществлен членами сепаратистской организации «Садвал», прошедшими в этой стране спецподготовку по совершению террористически-диверсионных актов.

В ходе расследования было установлено, что помимо станции метро «20 Января» также планировалось совершить теракты в кинотеатре «Низами», во Дворце «Республика» (ныне Дворец имени Гейдара Алиева) и на Бакинском ламповом заводе.

Судом были осуждены 11 человек, 2 из них - приговорены к высшей мере наказания, 9 – к различным срокам тюремного заключения.